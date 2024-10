S.A. 16:00 Gianfranca Pirisi presidente Distretto Rurale Alghero Costituito anche l’Ufficio di Presidenza, di cui ne fanno parte Tiziana Lai e Antonio Fois. L’elezione della Presidente e la nomina dell’Ufficio di Presidenza sono avvenute ieri nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del Distretto



ALGHERO - Gianfranca Pirisi è da ieri la presidente del Distretto Rurale di Alghero. Costituito anche l’Ufficio di Presidenza, di cui ne fanno parte Tiziana Lai e Antonio Fois. L’elezione della Presidente e la nomina dell’Ufficio di Presidenza sono avvenute ieri nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del Distretto. Si avvia così verso la fase di piena operatività uno degli strumenti più importanti e adeguati per lo sviluppo locale, in linea con la Legge Regionale 16/2014. L’istituzione del Distretto Rurale avvenuta per iniziativa del Comune di Alghero con la formalizzazione dell’atto costitutivo nell’agosto del 2022 e una successiva fase transitoria trova ora tutti i presupposti per il perseguimento degli obbiettivi statutari.



«Faccio i miei miglior auguri di buon lavoro alla Presidente Pirisi e ai Vicepresidenti Lai e Fois. Il Distretto – afferma il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto – oggi ha una guida costituita dai privati e ha davanti una prospettiva di crescita che dovrà fare leva sull’attrattività del nostro territorio e la valorizzazione e preservazione dell’ambiente, promuovere la collaborazione per agevolare la crescita economica, sociale e culturale della comunità». Fanno parte del Distretto il Comune di Alghero, ente promotore, il Comune di Olmedo, Laore, Parco di Porto Conte, professionisti, Regione, rappresentanze sociali e circa 200 aziende del territorio.



«Tutti gli attori protagonisti del mondo agricolo, agroalimentare, della ristorazione e della ricettività e delle tante interconnessioni che ad essi sono legate – aggiunge Ornella Piras, assessora alle Attività Produttive del Comune di Alghero - parleranno lo stesso linguaggio all’interno di una struttura operativa agile ed efficace, che ha per protagonisti gli operatori del settore con la loro capacità di fare sistema». Gianfranca Pirisi, presidente del Distretto, è una imprenditrice in rappresentanza del settore Multifunzionalità, ed è inoltre vicepresidente della Cantina Sociale di Santa Maria La Palma. Tiziana Lai rappresenta il Comitato Zonale Nurra, mentre Antonio Fois è imprenditore del settore oleario.



Nella foto: Gianfranco Pirisi