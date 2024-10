S.A. 16:22 Giovani talenti sul palco del Comunale Sabato 19 ottobre alle 20,30 al Teatro Comunale si terrà un grande concerto dedicato ai talenti emergenti della lirica internazionale a chiusura della stagione lirico-sinfonica del De Carolis



SASSARI - Si chiude sabato 19 ottobre alle 20,30 al Teatro Comunale con un grande concerto dedicato ai talenti emergenti della lirica internazionale la stagione lirico-sinfonica del De Carolis realizzata grazie al contributo del Ministero, della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna. Giovani artisti d’eccellenza già applauditi nelle più importanti sale da concerto si esibiranno accompagnati dall’Orchestra del de Carolis diretta da Daniele Agiman che torna a Sassari dopo il successo della scorsa edizione della stagione lirica del de Carolis, quando diresse il dittico del ‘900. Agiman è tra i direttori d’orchestra italiani più attivi a livello internazionale e viene invitato da tutte le più importanti orchestre italiane e nei più prestigiosi teatri e stagioni concertistiche. Si è impegnato nella diffusione e valorizzazione della produzione di autori contemporanei, dirigendo tra l’altro molte prime esecuzioni. Il concerto presenta un programma di grande fascino in cui i solisti e l’Orchestra eseguiranno una ricca scaletta che mette insieme le più amate arie d’opera tratte da: “Tosca”, “Le nozze di Figaro”, “Il Flauto magico”, “Il barbiere di Siviglia”, “la Sonnambula” e tante altre ancora. Gli artisti sul palco rappresentano la Fondazione SIAA istituzione senza scopo di lucro che supporta musicisti emergenti di talento.



Obiettivo della fondazione è coltivare e promuovere l'eccellenza musicale, sostenendo i giovani artisti. “Sic itur ad astra” (così si sale alle stelle) con queste parole, nell'Eneide, Apollo incoraggia il giovane Iulo ad affrontare le prove di valore che aprono strada dell'immortalità. Ed è questo il significato dell’acronimo che da nome alla Fondazione che ha scelto Il teatro di Sassari tra le prestigiose sedi in cui i suoi artisti si esibiranno nel 2024. Sul palco del comunale saliranno il soprano ungherese Brigitta Simon già applaudita nelle sale da concerto più famose del mondo, ha lavorato con artisti di fama come Placido Domingo, Ruggero Raimondi, Zubin Mehta, Helmut Deutsch e molti altri. Il soprano australiano Alexandra Flood ha debuttato come membro del “Salzburg Festival Young Singers Project” e da allora ha avuto una fiorente carriera incentrata su Mozart. Stesso esordio di successo per gli altri artisti sul palco: Il giovane soprano lituano Sandra Sarokovaitė, il tenore sloveno David Jagodic, il baritono lituano Romanas Kudriašovas e il basso-baritono serbo Sreten Manojlovic. Nel corso della serata accanto alle performance solistiche si potranno gustare pezzi d’insieme e duetti per una serata dedicata al canto lirico patrimonio immateriale dell'umanità che vive un momento di rinnovata crescita in tutto il mondo grazie anche all’eccellenza dei suoi giovani talenti.



Nella foto: Agiman