Comando Vigili: Bertocchi in pole, spera Corrias

ALGHERO - Ore decisive ad Alghero. Selezioni chiuse per il conferimento dell'incarico di alta specializzazione (Art. 110, c. 2, del D. Lgs 267/2000) per il comando della Polizia locale di Alghero. Dei 33 idonei ed ammessi alla selezione che ha riguardato anche un colloquio orale con la commissione esaminatrice presieduta dall'ex segretario generale del comune di Alghero, Antonino Puledda, risultano soltanto in 5 i pretendenti a ricoprire il prestigioso incarico: Matteo Bertocchi - già comandante dei vigili ad Alghero fino a qualche mese fa - Salvatore Masala, Maria Luisa Masala, Gabriele Oggiano e Alessandro Corrias, vecchia conoscenza del comando algherese, in servizio per diversi anni col ruolo di vice-comandate di Guido Calzia.