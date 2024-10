Cor 22:30 «Esposito sciocca e senza contenuti» Botta e risposta al vetriolo ad Alghero: l´ex assessore Cocco si scaglia contro il capogruppo del Pd, Gabriella Esposito: pensi a fare politica seriamente, gli altri membri della coalizione vigilino perché lo faccia



«Resta tutto da affrontare il tema politico, che il Partito Democratico ovviamente cerca di nascondere: il ritardo sull'annuncio del Cap d'Any; le divisioni interne alla maggioranza sull'organizzazione dello stesso; la perdita di una persona di spicco alla guida di un ente importante del nostro Comune; l'utilizzo dei ruoli di responsabilità come strapuntini. Il PD pensi a fare politica seriamente, gli altri membri della coalizione vigilino perché lo faccia» chiude Alessandro Cocco. ALGHERO - «Lo ribadisco alla consigliera Esposito, autrice di un comunicato sciocco e senza contenuti: è tempo che assuma, visti i tanti anni di attività, che assuma finalmente una postura seria e adeguata al ruolo che ricopre. Agli altri capigruppo che lo hanno sottoscritto distrattamente, dico di prendere esempio da Orizzonte Comune che oggi sa distinguere la dialettica politica dalla maleducazione» (il capogruppo, Christian Mulas, non ha firmato il duro attacco all'indirizzo di Cocco) [ LEGGI ]. La replica dell'ex assessore e capogruppo Alessandro Cocco è al vetriolo.«L'attacco ad personam poco funziona e al massimo qualifica chi lo utilizza: il lavoro da me svolto, insieme a tutti i professionisti e le associazioni del territorio, parla da sé e oggi consente agli stessi esponenti dell'amministrazione comunale di raccogliere risultati importanti».«Resta tutto da affrontare il tema politico, che il Partito Democratico ovviamente cerca di nascondere: il ritardo sull'annuncio del Cap d'Any; le divisioni interne alla maggioranza sull'organizzazione dello stesso; la perdita di una persona di spicco alla guida di un ente importante del nostro Comune; l'utilizzo dei ruoli di responsabilità come strapuntini. Il PD pensi a fare politica seriamente, gli altri membri della coalizione vigilino perché lo faccia» chiude Alessandro Cocco.