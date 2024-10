Cor 8:27 Eurocup Women: La Dinamo vince in Belgio Le ragazze di Restivo soffrono nel primo quarto, ma hanno la faccia e l’intensità giusta. Taylor 24 punti (10/21 dal campo). Le Dinamo conquista un pesante successo in Belgio



SASSARI - Le Women conquistano un pesante successo in Belgio e confermano il primo posto nel girone I di Eurocup Women, grazie al 60-76 contro il Mechelen. Le ragazze di Restivo soffrono nel primo quarto, ma hanno la faccia e l’intensità giusta. Taylor 24 punti (10/21 dal campo) firma il primo strappo insieme a Gonzales, le padrone di casa resistono all’intervallo (34-36). La forza del Banco emerge nella ripresa, Begic è un fattore in attacco e a rimbalzo, Toffolo è ovunque, mentre Pastrello gioca la sua miglior partita in maglia Dinamo. Prima una bomba di Natali poi quattro punti dell’ex Ragusa portano Sassari all’allungo decisivo, chiuso con una tripla dall’angolo di Gonzales. Molto bene Carangelo. La Dinamo rimane al primo posto nel girone insieme al Sosnowiek che ha vinto in Lettonia contro il Riga 74-54. Mercoledì prossimo al PalaSerradimigni sfida primato con le polacche.



MECHELEN – DINAMO WOMEN 60-76 (23-18 / 34-36 / 45-55)



MECHELEN: Hanson 9, Devarrewaere, Denise 1, Rodrigues 6, Kibedi 8, Nauwelaers 11, Katako-Mwaka, Vilcinskas, Debeljak 4, Reese 21. All.Diels

DINAMO: Carangelo 10 (2/5 2p 2/5 3p 6 ass), Gonzales 11 (1/3 3/5 5 rbs), Taylor 24 (8/19 2/2 8 rbs), Begic 7 (3/8 0/2 13rbs), Diallo (0/5 2p), Grattini, Natali 3 (0/2 1/3), Pastrello 13 (5/6 2p), Toffolo, Spiga. All.Restivo