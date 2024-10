Cor 13:09 Tissi ottiene la certificazione Family Audit A gennaio 2023 ha scelto di aderire al progetto per la sperimentazione dello standard. Tissi primo Comune dell’Unione dei Comuni del Coros ad ottenere la certificazione Family Audit



TISSI - L’Amministrazione comunale di Tissi ha intrapreso un progetto volto al benessere dei propri dipendenti con un positivo ritorno per i servizi offerti alla propria cittadinanza. A gennaio 2023 ha scelto di aderire al progetto per la sperimentazione dello standard Family Audit, strumento di certificazione, con relativo marchio, che qualifica il Comune di Tissi come organizzazione attenta alle esigenze di Conciliazione Famiglia-Lavoro dei propri dipendenti. Durante il percorso i dipendenti hanno presentato e approfondito problematiche ed esigenze, seguiti da una consulente e una valutatrice. Obiettivo di questo progetto, è quello di conciliazione tra vita lavorativa del dipendente e vita privata. L’Assessora Benedetta Dettori: «Il dipendente trovando un ambiente di lavoro più conciliante con le proprie esigenze e vita privata, trova più stimoli a livello lavorativo». Dello stesso avviso il Sindaco Gianmaria Budroni: «Il tutto si traduce in un miglioramento della qualità della vita del dipendente e per ricaduta sui servizi offerti dal Comune alla cittadinanza».