Cor 8:19 Vincono le Women, Banco sconfitto a Brescia La Dinamo esce sconfitta a Brescia 94-87 al termine di un match incredibile. Al Palaserradimigni a dare spettacolo sono invece le Women: 71 a 64 contro la quotata San Martino



SASSARI - La Dinamo esce sconfitta a Brescia 94-87 al termine di un match incredibile e che nel finale avrebbe potuto anche premiare la clamorosa rimonta del Banco. Sassari gioca benissimo per diciassette minuti (26-31) grazie ad un sontuoso Fobbs che toglie dal gioco Della Valle ed è protagonista, poi è solo Brescia che piazza un micidiale break di 25-2 a cavallo tra fine secondo quarto e primi cinque minuti del terzo arrivando a +22.



Quando la partita sembra in ghiaccio la Dinamo ribalta il confronto, aggredisce e fa canestro arrivando a -4 e possesso, grazie a Sokolowski e Renfro che chiude con quattro stoppate. Lombardi che dimostrano di essere squadra di alta livello, N’Dour è l’MVP ma Markovic può lavorare su un gruppo che non ha mai mollato fino alla fine. Finisce 94-87 con Sokolowski e Fobbs a quota 19 punti, Burnell e N’Dour con 18 punti.



Al Palaserradimigni a dare spettacolo sono invece le Women. La squadra di Restivo parte male con le venete addirittura sul +15 nel primo quarto, poi cambia tutto. L’intensità difensiva, la voglia di combattere e la qualità delle ragazze fa la differenza. Pastrello da ala forte è devastante sui due lati del campo e Gonzales (23 punti con 5/10 da 3 punti e 7 recuperi) gioca la sua miglior partita della stagione. Shaylee martella dall’arco, Carangelo segna la tripla che spacca il match a 3’ dalla fine che vale il 71-64.