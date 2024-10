Cor 14:43 Intercultura, incontro al Quarter Appuntamento il prossimo 23 ottobre ad Alghero, dalle 18, per l´ incontro con i volontari del centro locale a “Lo Quarter”: Oltre 1.000 borse di studio per 2000 posti in 60 destinazioni nel mondo



ALGHERO - Quasi 2.000 posti a disposizione, oltre 1.000 borse di studio, 60 destinazioni in tutto il mondo: questa la proposta di Intercultura per gli studenti delle scuole superiori interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero nel 2025-26.



I programmi sono rivolti a studenti nati prioritariamente tra il 1 luglio 2007 e il 31 agosto 2010 e consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate online dal sito istituzionale fino al 10 novembre 2024.



E’ possibile, per genitori e studenti interessati, incontrare i volontari di Alghero per avere tutte le informazioni sul concorso. Il primo appuntamento è fissato per il 23 ottobre dalle ore 18 presso la sala conferenze della Fondazione Alghero “Lo Quarter”.