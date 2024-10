Cor 11:05 «Pista Maria Pia, giunta disconnessa da realtà» Il Gruppo consiliare di Forza Italia così commenta le recenti dichiarazioni della Giunta Cacciotto, clamorosamente smentita dalla Associazione del grande campione di calcio Antonello Cuccureddu



ALGHERO - P«ista di atletica di Maria Pia, Forza Italia: se non fosse una cosa seria ci sarebbe da ridere». Il Gruppo consiliare di Forza Italia così commenta le recenti dichiarazioni della Giunta Cacciotto, che seguendo il solco della estrema confusione nella gestione degli impianti sportivi ha «senza pudore affermato» che per la gestione dell’impianto sportivo polivalente di calcio e atletica “nessuna società si è fatta avanti”. Dichiarazioni accolte favorevolmente da società impegnate nell’atletica leggera che sono state tratte in inganno, ma clamorosamente smentite dalla Associazione del grande campione di calcio Antonello Cuccureddu, che sottolinea di essere titolare della concessione per l’utilizzo dell’impianto che è ancora da collaudare con un investimento di diverse centinaia di migliaia di euro.



«Bene avrebbe fatto l’Amministrazione Cacciotto ad informarsi prima di fare dichiarazioni “creative” che ingenerano false aspettative. Occorre tornare ad una politica cittadina seria, fatta di proposte concrete e lontana dai sensazionalismi che oggi la infarciscono. La Giunta Cacciotto deve sforzarsi di recuperare un minimo di credibilità e di lavorare verso obbiettivi concreti, evitando di mettere il “cappello sopra” le opere e i progetti di altre amministrazioni e di fare “lanci pubblicitari” quotidiani, utili solo a saturare la stampa con ipotesi fantasiose. Non ci spaventa la politica creativa. Ma gli algheresi hanno bisogno di una politica strettamente connessa a competenze, esperienza, concretezza, progetti e idee chiare. Che dia garanzie di efficacia ed efficienza» chiude il Gruppo di Forza Italia.