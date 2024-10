Cor 20:02 Porcu, Finetti e Fiori: ecco il Cda di Fondazione A ricoprire il ruolo di presidente sarà chiamato Graziano Porcu. Oggi il decreto del Sindaco Raimondo Cacciotto che nomina i nuoci membri del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Alghero



ALGHERO - Elisa Finetti (47anni), Graziano Porcu (51) e Roberto Fiori (31): sono loro i nuovi membri del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Alghero. Il Cda resterà in carica per 3 anni (scadenza ottobre 2027) e i membri potranno essere riconfermati. In occasione della prima riunione, alla presenza della proprietà (il Sindaco Raimondo Cacciotto o suo delegato) saranno distribuite le cariche e nominato il presidente. La nomina questa sera (lunedì) col decreto sindacale nr.69.



Nella foto: Graziano Porcu