Cor 7:33 Olbia: auto in fiamme in via Ungheria L´utilitaria, parcheggiata all’interno di un cortile privato, è stata avvolta dalle fiamme e completamente distrutta. Sul posto gli agenti della Polizia di stato e della Questura di Olbia



OLBIA - I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti intorno alla mezzanotte in via Ungheria per un incendio autovettura. L'utilitaria, parcheggiata all’interno di un cortile privato, è stata avvolta dalle fiamme e completamente distrutta. La squadra dei vigili del fuoco ha prontamente spento l’incendio ed evitato che potesse propagarsi ulteriormente. Ingenti i danni, sul posto gli agenti della Polizia di stato e della Questura di Olbia. Le cause del rogo sono in fase di accertamento ma con tutta probabilità potrebbe trattarsi di un atto incendiario volontario.