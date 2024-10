Cor 9:02 Erasmus days 2024 al Canopoleno È stata l’occasione per far condividere i ricordi più significativi e le loro esperienze svolte presso istituti di vari paesi europei come la Francia, la Spagna, la Slovacchia e Ungheria, e raccontare di realtà scolastiche diverse dalla propria



SASSARI - Lo slogan "Ready, steady, go!" ha aperto l’evento organizzato dai Licei del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari in occasione degli Erasmus Days 2024. E’ stato celebrato il programma Erasmus con un momento di disseminazione delle esperienze di mobilità a lungo termine svolte da alcuni studenti dell'istituto sassarese.



«Si tratta dell’ennesima occasione in cui la nostra scuola promuove le relazioni con altre istituzioni scolastiche – tiene a sottolineare il rettore del Convitto Nazionale Canopoleno, Stefano Manca- in un percorso seguito con grande interesse in ogni occasione da tutti i nostri allievi grazie anche al prezioso contributo dei docenti impegnati nel progetto».



È stata l’occasione per far condividere i ricordi più significativi e le loro esperienze svolte presso istituti di vari paesi europei come la Francia, la Spagna, la Slovacchia e Ungheria, e raccontare di realtà scolastiche diverse dalla propria. Video e brevi interviste hanno visto protagonisti gli alunni che, grazie al programma Erasmus coordinato dalla docente Cinzia Masia, hanno acquisito una maggiore consapevolezza rispetto a quanto significhi essere cittadini europei.