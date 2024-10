Cor 22:10 Alghero: proroga a gennaio per 15 Vigili Fino al 6 gennaio nuova proroga per quindici agenti di Polizia locale già impegnati ed in servizio nella città di Alghero. Occhi puntati sulla scelta del sindaco per il Comando di via Mazzini







Fino al 6 gennaio intanto, nuova proroga tecnica per quindici agenti di Polizia locale già impegnati ed in servizio nella città di Alghero. Nella determinazione di assunzione dell'impegno di spesa, si legge che le unità «sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché al potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni del Codice della Strada». ALGHERO - Cresce l'attenzione attorno al Comando di Polizia Locale di Alghero, al centro della nuova scelta del futuro comandante. Il più vicino a ricoprire - per la seconda volta - il delicato ruolo è Matteo Bertocchi : Nella rosa dei cinque consegnata nelle mani del sindaco Raimondo Cacciotto è il primo in graduatoria, ma qualche chance potrebbero ancora averla Salvatore Masala, Maria Luisa Masala, Gabriele Oggiano e Alessandro Corrias, vecchia conoscenza del comando algherese, in servizio per diversi anni col ruolo di vice-comandate di Guido Calzia.Fino al 6 gennaio intanto, nuova proroga tecnica per quindici agenti di Polizia locale già impegnati ed in servizio nella città di Alghero. Nella determinazione di assunzione dell'impegno di spesa, si legge che le unità «sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché al potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni del Codice della Strada».