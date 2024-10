S.A. 15:01 Cagliari avrà il Capodanno diffuso senza big Non ci saranno nomi da capogiro per il concerto del 31 ma sarà comunque protagonista un´artista di fama nazionale o internazionale che abbia animato negli ultimi anni spettacoli da almeno 15mila presenze. Spettacoli in quattro piazze



CAGLIARI - Sarà un Capodanno diffuso quello presentato oggi dal sindaco Massimo Zedda a Cagliari. Non ci saranno nomi da capogiro per il concerto del 31 ma sarà comunque protagonista un'artista di fama nazionale o internazionale che abbia animato negli ultimi anni spettacoli da almeno 15mila presenze. E si esibirà davanti alla statua di Carlo Felice. La manifestazione coinvolgerà quattro piazze: Yenne, San Giacomo, Garibaldi e Bastione Santa Croce. Il budget è di circa 300mila euro più 60mila per la promozione. C'è il cofinanziamento della Regione. Ma la novità di quest'anno è l'apertura agli sponsor che potranno arricchire l'offerta con altre proposte.solo nello spazio ma anche nel tempo con diversi eventi prima e dopo la notte di San Silvestro.