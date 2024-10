S.A. 13:55 Ovuli di eroina: arrestata in centro storico La donna aveva 30 ovuli perfettamente sigillati contenenti eroina per un peso di oltre 400 grammi. Il blitz è avvenuto in un´abitazione del centro storico di Sassari



SASSARI - Arrestata dalla Polizia di Sassari una donna di nazionalità nigeriana trovata in possesso di un importante quantitativo di stupefacente. Gli Agenti hanno effettuato una perquisizione in una abitazione del centro storico sassarese insolitamente frequentata da persone non residenti. Gli operatori hanno da subito accertato che l’appartamento in questione era occupato da una donna di origine nigeriana giunta da poco in città. La donna aveva 30 ovuli perfettamente sigillati contenenti eroina per un peso di oltre 400 grammi. Sulla base di quanto accertato i poliziotti hanno proceduto all'arresto e al trasferimento presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali.