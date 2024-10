S.A. 14:21 Nuove onde d´urto al Policlinico di Sassari Al Policlinico Sassarese è stato aperto l´Ambulatorio per il trattamento con onde d´urto focali, impiegate nella cura di molte patologie muscolo-scheletriche. Grazie a una nuova tecnologia adottata dalla struttura sanitaria di viale Italia, è possibile sottoporsi a un numero minore di sedute con minor dolore



SASSARI - Al Policlinico Sassarese apre un ambulatorio dedicato alle onde d’urto focali, utilizzate per il trattamento di molte patologie muscolo-scheletriche. Il nuovo servizio è già operativo e si avvale di un’innovativa apparecchiatura, che consente di effettuare un minor numero di sedute e con minor dolore, e dell’esperienza e delle competenze del dottor Renato Villaminar, fisiatra, responsabile dell’Unità di Riabilitazione Funzionale della struttura sanitaria, e della dottoressa Sara Meschini, specialista in ortopedia.



«Le onde d’urto focali - spiega la dottoressa Meschini - sono onde sonore utilizzate per ottenere effetti benefici sui tessuti su cui vengono applicate. In particolare, hanno anche un effetto antinfiammatorio, antidolorifico e anti edemigeno sui tessuti molli e sono in grado di migliorare la microcircolazione locale. Il trattamento servirà quindi a innescare il processo biologico di rigenerazione tissutale che si completerà nel corso delle settimane successive”». Le onde d’urto focalizzate rappresentano un valido strumento terapeutico per molte patologie dell’apparato muscolo-scheletrico, sia acute sia croniche.