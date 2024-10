S.A. 15:00 Tavolini, decoro, verde, ecobox

Tour tra i quartieri di Alghero Avviato il confronto per la soluzione dei problemi nei quartieri con iniziative atte al miglioramento generale della vivibilità, dal decoro urbano alla viabilità al rispetto delle esigenze del comparto commerciale e dei residenti. Mercoledì a Porta Terra si è svolto l’incontro con il Comitato di Quartiere del Centro Storico



ALGHERO - L’Amministrazione comunale di Alghero avvia il confronto per la soluzione dei problemi nei quartieri con iniziative atte al miglioramento generale della vivibilità, dal decoro urbano alla viabilità al rispetto delle esigenze del comparto commerciale e dei residenti. Mercoledì a Porta Terra si è svolto l’incontro con il Comitato di Quartiere del Centro Storico, con il Sindaco Raimondo Cacciotto e gli Assessori Francesco Marinaro e Raniero Selva. Guidati dal Presidente del Comitato Gavino Scala, i residenti della Città Vecchia si sono confrontati su diverse tematiche in agenda, alcune delle quali strettamente connaturate alla dimensione commerciale del Centro. Le esigenze rappresentate riguardano il decoro urbano, anche in relazione alla tenuta degli ecobox da parte dei pubblici esercizi, la necessità di maggiore attenzione sui suoli pubblici, una cura più attenta del verde, con particolare riferimento alla piantumazione di essenze e di alberi laddove sono stati abbattuti.



«La nostra attenzione verso le aspettative dei residenti e la disponibilità a un confronto costruttivo è massima - ha detto il sindaco Raimondo Cacciotto ai residenti -. Contiamo di individuare soluzioni condivise cercando di intervenire con il miglioramento dei servizi e del decoro, ma riteniamo che si debba agire anche con un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti». Per quanto riguarda il fronte ambientale e dell’igiene urbana, gli Assessori hanno garantito la collaborazione sinergica tra i settori dell’Ambiente, In House e Manutenzioni, per interventi coordinati e ottimizzati da un punto di vista di risorse umane ed economiche. Si sta già programmando la prossima stagione insieme all’azienda incaricata del servizio di igiene urbana, per calibrare il livello qualitativo della pulizia e agire in maniera puntuale dall’inizio dell’estate. A fronte di un cambio di passo richiesto, i residenti del Centro Storico hanno garantito una fattiva collaborazione sulla sensibilizzazione contro il fenomeno della maleducazione diffusa che, in alcuni casi, vanifica i comportamenti virtuosi della maggioranza dei residenti.