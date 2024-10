S.A. 21:55 Fondo progettazioni RAS: nuovi progetti a Bosa Questi interventi sono: la messa in sicurezza dell’ex Comando dei vigili urbani, già tipografia; il sistema di illuminazione artistica del patrimonio culturale della città; la riqualificazione dei sottoservizi e la pavimentazione del centro storico; il recupero e valorizzazione dell’ex mattatoio comunale.



BOSA - La Giunta comunale di Bosa ha rimodulato la previsione degli interventi da progettare tramite il Fondo progettazione RAS, da cui il Comune ha ottenuto nel 2022 un finanziamento di 195.000 euro, in parte già utilizzato. Per utilizzare le risorse rimanenti l’esecutivo comunale ha individuato gli interventi prioritari, per i quali è stato dato mandato al settore Lavori pubblici di procedere con l’assegnazione dei servizi di progettazione. Questi interventi sono: la messa in sicurezza dell’ex Comando dei vigili urbani, già tipografia; il sistema di illuminazione artistica del patrimonio culturale della città; la riqualificazione dei sottoservizi e la pavimentazione del centro storico; il recupero e valorizzazione dell’ex mattatoio comunale.



Una volta conclusi e approvati i progetti si procederà con la richiesta dei finanziamenti necessari per realizzare le opere previste. Lo scorso anno, attingendo alle risorse già ottenute dal Fondo di progettazione RAS nel 2022, l’amministrazione comunale ha redatto due progetti: il primo per il restauro della Chiesa di Santa Croce per 150.000 euro, che è stato finanziato, e il secondo per ulteriori bitumature nel centro urbano per 300.000 euro, in attesa di finanziamento. Ora con i fondi rimasti saranno stilati i progetti per le altre opere indicate dalla Giunta.