Masu e Olandi per il Premio Panathlon 2024

ALFFGHERO - Sabato 26 ottobre ll Panathlon Club di Alghero, guidato dal Presidente Dott. Ninni Sias, assegnerà il suo riconoscimento più prestigioso il "Premio Panathlon Città di Alghero 2024-25". Quest’anno il Premio viene assegnato al Maestro Manlio Masu e a Giulia Olandi.

La cerimonia, aperta a tutti, si terrà nella Sala conferenze della Fondazione Alghero in Largo lo Quarter alle ore 17.30.



Il Premio è concepito per essere attribuito a società sportive o a singoli atleti sia per i risultati sportivi che per il contributo dato per la crescita e la promozione dello Sport nel territorio della nostra città. Manlio Masu, impegnato nello sport fin da giovanissimo, ha fatto parte negli anni ‘50 dell’ Alghero Calcio con il ruolo di portiere e contemporaneamente della locale squadra di pallanuoto. In seguito ha svolto il ruolo di allenatore delle squadre giovanili di calcio. Da insegnante elementare si è attivato per organizzare i primi giochi della gioventù e i tornei di minibasket diventando rappresentante del comitato locale della Federazione Gioco Calcio nelle scuole e diffondendo i valori dello Sport tra i ragazzi all’ insegna del Fair Play, E' stato per tanti anni socio del movimento Panathletico diventando Presidente del Club di Alghero nel 1990 impegnandosi a promuovere la crescita dei settori giovanili in tutte le discipline sportive. Manlio Masu è inoltre un pittore riconosciuto tra i più illustri del ‘900 sardo figurativo.



L'altra vincitrice del Premio Panathlon è dedicato ad una giovane promessa sportiva. Un’atleta straordinaria di soli 17 anni, Giulia Olandi, che con i suoi ottimi risultati nel Basket ha raggiunto il primo posto nel campionato regionale sardo under 14 e under 15, per poi piazzarsi al primo posto nel campionato regionale Lombardia under 19 e giungere a tutt’oggi alla convocazione nella Nazionale italiana femminile under 16.