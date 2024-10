Cor 15:17 Seconda vittoria della Klass Coral Alghero Seconda vittoria della Klass Coral Alghero nella gara contro l’Antonianum. La squadra di coach Longano, con un’altra prestazione corale di livello, ha conquistato altri due punti in classifica posizionandosi in vetta in coabitazione con il Sennori



ALGHERO - Una gara tirata ed equilibrata, due squadre in campo con l’obiettivo di conquistare la posta in palio. Alla fine è stata la Klass Coral Alghero ad avere la meglio sulla formazione di casa dell’Antonianum. La partita si è conclusa con il punteggio di 65-66. Un solo punto di scarto per una gara giocata bene da entrambe le squadre in campo ma che ha messo in risalto la grande coralità della compagine algherese. Continua dunque a risultare vincente il mix di giocatori esperti e giovani.



I parziali confermano l’equilibrio in gara con il primo quarto chiuso sul 19/27 dagli algheresi e la risposta dei quartesi, prima dell’intervallo lungo con un 35/33. Al rientro in campo la Coral continua a macinare gioco e non si fa sorprendere da una mai doma Antonianum. 48/50 e il finale 65/66 gli ultimi due parziali. Prestazione e scelte tattiche si sono rivelate vincenti. E così, al suono della sirena la Klass Coral Alghero ha timbrato la sua seconda vittoria stagionale, in altrettante gare nel campionato di Serie C, sistemandosi al primo posto in coabitazione con la Pallacanestro Sennori, a quota 4 punti.



Due successi che risultano ancora più importanti se si pensa che entrambe le partite sono state disputate fuori casa e dunque lontane da pubblico e mura amiche. Per la Coral in doppia cifra il solito Sahud, autore di ben 30 punti, seguito da Marco Cesaraccio con 13 e Victor Musso con 12. Nella terza giornata in programma il 2 novembre, la Coral riposerà e tornerà in campo direttamente per il quarto turno, in programma il prossimo 16 Novembre quando giocherà contro la Sef Torres Sassari.



ANTONIANUM: Astara 13, Pirisi 9, Piras 6, Tiragallo 3, Ruggeri 10, Saddi 3, Biggio 11, Cogoni ne, Pau 1, Jordan 9, Medda ne.

Allenatore Atella A.

BASKET CORAL ALGHERO: Cesaraccio M. 13, Tilloca, Sahud 30, Fumanti 2, Musso 12, Manunza, Cherchi 3, Scalise 3, Busi 3, Ibba.

Allenatore Longano F.

PARZIALI: 19-27; 16-6; 13-17; 17-16