S.A. 18:08 Consorzio Bonifica Nord Sardegna: elezioni I seggi saranno aperti il 3 novembre, dalle 7 fino alle 22. L’Assemblea è costituita da tutti i proprietari consorziati aventi diritto al voto. La proclamazione dei risultati avverrà l’11 novembre



CHILIVANI - Elezioni in vista al Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna. Si svolgerà infatti il prossimo 3 novembre l’assemblea dei consorziati utile alle operazioni di voto per eleggere i componenti del Consiglio dei Delegati dell’ente consortile con sede a Chilivani. Consiglio che avrà il compito di amministrare l’ente per il prossimi cinque anni. Si potrà votare a Ozieri, in via Dei Ferrovieri 1 a Chilivani nel seggio che sarà aperto per gli aventi diritto al voto di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri.



Il secondo seggio sarà a Perfugas, zona industriale, negli Uffici consortili per gli aventi diritto al voto di Bortigiadas, Laerru e Perfugas. Infine il terzo seggio sarà a Valledoria, in località Sugliana negli Uffici Consortili e qua sarà possibile votare per gli aventi diritto al voto di Badesi, Viddalba, Castelsardo, Sedini, Valledoria e Santa Maria Coghinas. I seggi saranno aperti dalle 7 fino alle 22

L’Assemblea è costituita da tutti i proprietari consorziati aventi diritto al voto in quanto obbligati al pagamento dei contributi consortili, ai sensi del relativo articolo di legge ed iscritti nel catasto del consorzio. La proclamazione dei risultati avverrà l’11 novembre. Nella stessa data potranno essere presentati eventuali ricorsi. Entro 90 giorni infine l’assessorato regionale competente dispone l’insediamento del nuovo Consiglio dei delegati.