Oggi Su Mortu Mortu a Sassari

SASSARI - Ritorna oggi giovedì 31 ottobre a partire dalle 16,30 il progetto di storytelling e teatro diffuso “Racconti erranti” che presenta “Su Mortu Mortu - il nostro Halloween” evento diventato ormai un appuntamento attesIssimo in città che catalizza nel centro storico centinaia di persone. L’iniziativa, giunta alla nona edizione, è organizzata dall’associazione Tusitala storytelling in collaborazione con Il Corso, con la direzione artistica di Monica De Murtas e il patrocinio e il contributo del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna. Anche quest’anno è sold out da diversi giorni il laboratorio di animazione alla lettura alla libreria Dessì di largo Cavallotti dove a partire dalle 16,30 del 31 ottobre i bimbi dai 5 ai 10 anni potranno trasformarsi per l’occasione in mostri terrificanti grazie al truccabimbi dell’associazione ABC e Animabimbi. Tutti gli iscritti potranno inoltre incontrare in libreria alcuni personaggi della tradizione sarda, anglosassone e messicana legati al culto dei defunti e conoscere le antiche tradizioni sarde di Su Mortu Mortu.



A partire dalle 17.45 l’appuntamento per tutti (grandi e piccini) sarà davanti al Teatro Civico da dove inizierà lo spettacolo di teatro diffuso che animerà il centro storico con i costumi realizzati da Fabio Loi. Più di 30 performer e figuranti, giocolieri, danzatori e trampolieri animeranno le vie e infesteranno le vetrine: Babborcu e Maschinganna la Mamma del sole e la Mamma del freddo, le magiche janas ( le fate della tradizione sarda),Jack Skeleton e la sua Sally, il Fantasma dell’opera con Christine, la Calavera, La dama nera, Gli steampunker, e tanti altri personaggi fantastici, cupi e mostruosi della tradizione sarda, danglosassone e messicana partiranno dal Civico per poi attraversare il centro storico trasformandolo in un tecatro a cielo aperto grazie anche alla musica diffusa, agli effetti scenici e il disegno luci di Giambattista Cuguttu, Sul palco del centro storico si potranno ammirare le performance di Tusitala, ABC animazione, Animabimbi Magorì, Jana Benessere, Arcadia eventi.