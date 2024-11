S.A. 20:19 Successo per Dolmen sardo al Campionato Italiano Argento per l´anglo arabo Dolmen al Campionato Italiano dei 5 anni. Il cavallo, allevato da Agris Sardegna, è stato montato da Nicola Datti



OZIERI- Ottimo debutto nel primo importante impegno in CCE (Concorso Completo di Equitazione) per l’anglo arabo Dolmen AA, da Bonaparte N e Viddalba da O’Pif d’Ivraie. Il cavallo affidato al cavaliere Nicola Datti si è classificato al 2° posto senza penalità nella classifica Elite MASAF del Campionato Italiano di Completo per la categoria 5 anni, svoltosi presso il Centro Federale Ranieri di Campello a Rocca di Papa. Il cavallo, allevato da Agris Sardegna presso il centro regionale di Tanca Regia, è attualmente di proprietà del generale Francesco Azzaro.



Dolmen AA spicca per le sue caratteristiche atletiche e per il suo equilibrio e generosità sotto la sella. Il seme di Dolmen AA è disponibile presso il Centro di Riproduzione Equina di Agris a Ozieri.

Dolmen AA è figlio dell’ottimo saltatore Bonaparte N (CSI 155) caratterizzato da eccezionali doti di coraggio, forza ed affidabilità. Il suo nonno materno è l’atletico O.Pif d’Ivraie ottimo performer, classificato a 7 anni in CSI** e vincitore di una categoria 6 barriere a m. 1,86, nel 2008. Bonaparte N è stato successivamente acquistato dall’Agris per funzionare da riproduttore in Sardegna dov’è ancora in attività.