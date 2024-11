Cor 14:52 Air Serbia apre Mykonos, Ibiza e Olbia Air Serbia introdurrà servizi da Belgrado a Ibiza in Spagna, Mykonos in Grecia e Olbia in Sardegna durante la stagione estiva 2025: per il Costa Smeralda importanti novità



OLBIA - Prime conferme per la summer 2025 sulle piste dell'Isola. Air Serbia introdurrà servizi da Belgrado a Ibiza in Spagna, Mykonos in Grecia e appunto, Olbia in Sardegna. Secondo il direttore generale per il settore commerciale e strategico della compagnia aerea serba, Boško Rupić, la vendita dei biglietti per le nuove rotte partirà entro il mese di novembre, con voli bisettimanali per tutte e tre le città turistiche.



Per il vettore una rinnovata attenzione ai collegamenti turistici con le principali località europee: nuove aggiunte alla rete serba che segnano la continua espansione delle destinazioni orientate al tempo libero. Ibiza diventerà la sesta destinazione di Air Serbia in Spagna completando Madrid, Barcellona, ​​Valencia, Malaga e Plame de Mallorca.



Mykonos si unirà ad Atene, Salonicco, Corfù, Chania e Heraklion in Grecia per un totale di sette destinazioni nel paese. Mentre Olbia diventa la nona destinazione in Italia (già attive operazioni su Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Palermo e Catania), col Costa Smeralda unico scalo in Sardegna ad essere collegato dal vettore.