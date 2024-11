Cor 11:47 Piroddu Extreme campione regionale wrestling Ha trionfato al Pala Santoru di Sassari, aggiudicandosi il titolo di campione del torneo regionale di Wrestling in memoria di Antonio Rubatu.



SASSARI - Una giornata memorabile per il Piroddu Extreme, che ieri ha trionfato al Pala Santoru di Sassari, aggiudicandosi il titolo di campione del torneo regionale di Wrestling in memoria di Antonio Rubatu. Questo evento non solo ha celebrato il talento degli atleti, ma ha anche reso omaggio alla memoria di un grande sportivo che ha lasciato un segno indelebile nel nostro territorio.



La squadra ha dimostrato una prestazione eccezionale, conquistando un totale di 11 medaglie d'oro, 3 d'argento e 2 di bronzo. Ogni atleta ha dato il massimo, evidenziando non solo la propria abilità tecnica, ma anche la determinazione e la passione che caratterizzano il team. Il coach della squadra ha sottolineato l'importanza di questo successo, sia per il Piroddu Extreme sia per la comunità di Sassari.



«Questo torneo rappresenta un'opportunità fantastica per mostrare il talento dei nostri atleti. Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti e desidero ringraziare ogni membro del team per il loro impegno e la loro dedizione". Ringraziamo anche gli organizzatori dell'evento e tutti coloro che hanno partecipato per creare un'atmosfera vibrante e di sostegno. È stata una giornata di sport, passione e comunità che porteremo nel cuore e che ci spronerà a prendere parte a future competizioni con lo stesso spirito e la stessa determinazione».