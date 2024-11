Cor 19:14 Mara: apre il primo Ambulatorio di prossimità La Asl di Sassari apre a Mara il primo Ambulatorio Distrettuale di Prossimità: “Una soluzione concreta e innovativa ai bisogni di una popolazione sempre più anziana e alle problematiche derivanti dall’isolamento dei piccoli centri”



SASSARI - Una grande insegna luminosa, da oggi, indica nel piccolo centro del Meilogu gli ambulatori dell’Azienda sanitaria che, a regime, andranno ad ospitare un medico, un assistente sociale, un infermiere e personale amministrativo di supporto. Sarà immediatamente operativo con l’apertura, nelle giornate di martedì e venerdì, dell’Ambulatorio infermieristico territoriale, e a regime verranno erogate prestazioni come: piccole medicazioni, elettrocardiogramma, spirometria, misurazione dei valori glicemici, addestramento alla terapia sottocutanea insulinica, somministrazione di farmaci intramuscolo, fleboclisi per terapia idratante, oltre alla presenza di professionisti, come il Cardiologo e il Diabetologo.



La presenza del medico garantirà la possibilità di effettuare diagnosi e trattamenti di base direttamente in loco, riducendo la necessità di inviare i pazienti a strutture centrali. A regime, inoltre, la connettività digitale degli ambulatori con le altre strutture sanitarie e i Medici di medicina generale favorirà una maggiore integrazione tra i servizi e, attraverso l’implementazione della telemedicina, sarà possibile effettuare in loco televisite e telemonitoraggi, riducendo quindi la mobilità della popolazione nei centri hub di riferimenti.



«L’Ambulatorio Distrettuale di Prossimità vuole essere una risposta concreta e tangibile all’invecchiamento della popolazione, all’isolamento e spopolamento dei piccoli centri; un servizio di medicina di iniziativa volto a intercettare i bisogni inespressi della popolazione che, anche in collaborazione con la Medicina territoriale, punta a diventare un riferimento per la popolazione residente e uno strumento per rafforzare il legame tra la comunità e l’Asl n. 1», spiega il direttore generale della Asl, Flavio Sensi. Dopo ventiquattro anni l’Ambulatorio di via Della Chiesa riapre le porte alla popolazione: la struttura, chiusa dal 2000, e’ stata completamente ristrutturata con un intervento di oltre 160.000 euro, che ha consentito il rifacimento degli impianti, degli infissi interni ed esterni, il rifacimento del soffitto e della pavimentazione, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche. L’Ambulatorio distrettuale di prossimità, in via Della Chiesa, n. 5 a Mara, sarà raggiungibile telefonicamente al numero 3668195783 e all’indirizzo mail: ambulatoriodistrettuale.mara@aslsassari.it.