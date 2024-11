Cor 11:48 Anche Futuro Comune contro i campi boa Anche Futuro Comune Alghero prende posizione con i portavoce, Cristina Moro e Sergio Sanna, e chiede lo stop autorizzato per i campi boa nell´Area Marina Protetta di Porto Conte



ALGHERO - «Futuro comune condivide la decisione del presidente del Parco Emiliano Orrú e del sindaco Raimondo Cacciotto di richiedere, tramite lettera alla Regione, il rinvio temporaneo della decisione sulla realizzazione di nuovi "campi boe" nell'area marina protetta di Capo Caccia e Isola Piana, per permettere un approfondimento da parte del Consiglio D'amministrazione e dell'Assemblea del Parco. Siamo certi e fiduciosi che l'Amministrazione Comunale e il Consiglio Direttivo riusciranno a salvaguardare il bene comune e offriranno alla comunità la decisione più adeguata per tutelare il territorio di Porto Conte: l’ambiente naturale in cui vivono diverse specie protette e a rischio. La logica che ci deve guidare è quella del mantenimento delle risorse, attraverso un loro uso sostenibile da garantire alle future generazioni» concludono i Portavoce di Futuro Comune ad Alghero, Cristina Moro e Sergio Sanna (nella foto).