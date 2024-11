Cor 17:07 Incontri con autore in biblioteca a Sassari Giovedì 7 novembre, alle 18, nella sala conferenze della biblioteca di piazza Tola, è in programma il primo dei tre appuntamenti con l’autore di novembre. Laura Abozzi presenterà “Hina di Avalon. Il risveglio della Regina”



SASSARI - Il primo libro della saga “Hina di Avalon” è una fiaba alchemica, ambientata nel mitico regno di Avalon, che ha come protagonista Hina Pendragon. La principessa affronterà “il viaggio dell’eroina” in cui sarà sottoposta a riti iniziatici legati al culto della Dea Madre. Ogni luogo e ogni personaggio della storia rappresentano archetipi della psiche, pertanto il lettore si immedesimerà nel processo di individuazione di Hina attraverso un linguaggio ricco di antichi simboli. È un romanzo incentrato sul risveglio dell’Anima, sull’integrazione dell’Ombra e sul recupero degli archetipi del divino femminile, oscurati per millenni dal patriarcato. È un invito alla ricerca del "proprio Graal" nei labirinti dell’inconscio, alla riconnessione con la ciclicità della Natura e alla riscoperta del proprio Sé divino. Dialogherà con l'autrice Nadia Casula.



“Sassari fra crisi e possibilità di riscatto” è il titolo dell’iniziativa di martedì 26, a cui parteciperanno Sandro Ruju, studioso di storia economica e sociale della Sardegna e Piergiorgio Pinna, già redattore capo de La Nuova Sardegna. Durante la serata, con inizio alle 17:30, sarà presentato l’ultimo numero della Rivista Camineras. Giovedì 28 alle 18 Bastianina Madau, presenterà il saggio: “Maestre dell’Università sconosciuta”. Le maestre del libro sono donne sarde, depositarie e custodi di saperi e insegnamenti diffusi non dalla carta stampata o dai luoghi di insegnamento istituzionali ma dal “saper essere e fare” antico delle donne sarde. Le donne di cui si parla sono quelle che l’autrice ha incontrato nel corso della sua vita all’interno della famiglia, della comunità o conosciute attraverso narrazioni altrui. Marianna Bussalai, Maria Lai sono solo alcuni dei nomi delle “maestre” ricordate nel libro. La partecipazione agli eventi è libera e non è necessaria prenotazione.