S.A. 8:59 Tc Alghero a corrente alternata nel campionato invernale Nella seconda giornata, la vittoria algherese è arrivata dalle ragazze, che nella Seconda Serie hanno battuto 2-1 lo Sporting Quartu B. Sconfitta casalinga per i ragazzi nella Prima Serie



ALGHERO - Domenica in chiaroscuro per il Tc Alghero impegnato nel Campionato Invernale di tennis a squadre maschile e femminile. Nella seconda giornata, la vittoria algherese è arrivata dalle ragazze, che nella Seconda Serie hanno battuto 2-1 lo Sporting Quartu B. Sconfitta casalinga per i ragazzi nella Prima Serie, sconfitti 3-0 a Maria Pia dalla corazzata Tc Moneta. Nella Terza serie maschile, Tc Alghero B sconfitto 2-1 a Samassi.