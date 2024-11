Cor 19:15 Primi scricchiolii in maggioranza

Nella foto: i consiglieri Mulas e Moro con l'assessore Selva e il sindaco Cacciotto ALGHERO - Orizzonte Comune, il gruppo politico capitanato dall'assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, di recente confermato alla guida del coordinamento, rischia l'uscita anticipata dal Consiglio comunale di Alghero. Tutto girerebbe intorno al coinvolgimento dell'unico consigliere comunale presente in seno alla massima assise algherese, Christian Mulas.Si chiude, infatti, il cerchio intorno alle nomine per il nuovo Consiglio d'Amministrazione dell', con la conferma di Luca Nurra (), Lucia Malavolti () e Antonio Cardin (). Scelta che però si porterebbe dietro vistose crepe all'interno di Orizzonte Comune, come confermato dalle recenti dichiarazioni di fuoco dello stesso Mulas [ LEGGI ].Oltre a non riconoscerne la vicinanza, Mulas sarebbe pronto - in caso di nomina - a lasciare il simbolo (che così sparirebbe dall'Aula), per passare al Gruppo Misto. Mossa tutt'altro che indolore perchè potenzialmente in grado di generare nuovi problemi a cascata coi pesi dei singoli partiti nello scacchiere di coalizione e di giunta che cambierebbero a tutto svantaggio dell'asse con Giampietro Moro diNella foto: i consiglieri Mulas e Moro con l'assessore Selva e il sindaco Cacciotto