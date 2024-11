Cor 11:25 «Orizzonte Comune, Alghero umiliata» Durissimo il commento del capogruppo in consiglio comunale ad Alghero, Christian Mulas, all´indomani della nomina del nuovo coordinamento regionale di Orizzonte Comune capitanato da Franco Cuccureddu







«Questa scelta risulta incomprensibile, soprattutto considerando l'importanza strategica di Alghero e il contributo significativo che la nostra città ha fornito nelle elezioni amministrative e regionali, contribuendo alla vittoria della Presidente Todde e del Sindaco Cacciotto. Ciò che ci preoccupa è la mancanza di condivisione e di coinvolgimento, elementi che riteniamo fondamentali nel DNA di Orizzonte Comune» rincara Mulas.



