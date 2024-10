Cor 12:00 Nurra, Cardin e Malavolti all´Alghero in House Si rischia il pericoloso strappo su Cardin. All´indomani della nomina dei nuovi membri del Cda di Fondazione sembrava cosa fatta anche per l'Alghero in House. Ma non mancherebbero i problemi col sindaco che prende altro tempo. A ricoprire il ruolo di presidente sarà chiamato Nurra che vince la concorrenza di Paulesu



ALGHERO - Luca Nurra (RiformiAmo Alghero), Antonio Cardin (Orizzonte Comune), Lucia Malavolti (M5s): All´indomani della nomina dei nuovi membri del Cda di Fondazione sembrava cosa fatta anche per il nuovo assetto dell'Alghero in House, invece nelle ultime ore qualcosa si sarebbe rotto, col sindaco che ancora non ha firmato il decreto.



Dopo alcune settimane di dialogo interno il sindaco avrebbe chiuso il cerchio sulle indicazioni della coalizione per la composizione del Consiglio d'Amministrazione della participata comunale che ad Alghero si occupa, tra le altre cose, di manutenzioni, verde e gestione dei parcheggi a pagamento. Ma in alcuni casi, con pericolose crepe all'interno dei rispettivi partiti di riferimento.



Se Luca Nurra pare aver definitivamente vinto su Andrea Paulesu in quota RifomriAmo Alghero, ed al netto di ripensamenti andrà a ricoprire l'incarico di presidente, è su Antonio Cardin che si rischia di consumare uno strappo molto pericoloso per la coalizione. Sarebbe infatti indicazione diretta dell'assessore Cuccureddu (Orizzonte Comune), ma senza alcun avvallo del consigliere comunale di riferimento del gruppo.



Tanto che Christian Mulas non ne riconosce la paternità e avrebbe già messo in guardia il sindaco Cacciotto sull'altolà alla nomina di una figura che non sarebbe per nulla rappresentativa del partito e non avrebbe alcuna copertura politica in aula. Nessun dubbio invece su Lucia Malavolti, importante tassello Pentastellato ad Alghero. Sarà la dottoressa in pensione, con importanti esperienze amministrative in Toscana, il prossimo membro del Cda nella partecipata comunale.



Nella foto: Antonio Cardin col consigliere comunale Christian Mulas