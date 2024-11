S.A. 16:28 Esequie solenni: Giunta Todde le cancella Per ragioni di opportunità e di risparmio della spesa la Giunta regionale ha revocato la delibera che disciplina i funerali solenni per il presidente della Regione e gli assessori, ma anche per gli ex governatori ed ex assessori



CAGLIARI - L'Esecutivo regionale ha deciso, per ragioni di opportunità e di risparmio della spesa, di revocare la delibera che disciplina i funerali solenni per il presidente della Regione e gli assessori, ma anche per gli ex governatori ed ex assessori. La norma era stata approvata a febbraio del 2021, nella scorsa legislatura targata centrodestra con Christian Solinas, ed era stata proposta dall'allora vice presidente della Regione Alessandra Zedda.