Punta Giglio, storia di una tutela mancata E´ il titolo del libro di Carlo Mannoni sulla complessa vicenda che ha interessato negli anni scorsi il promontorio algherese di Punta Giglio. Da qualche giorno nelle librerie



ALGHERO - "Punta Giglio, storia di una tutela mancata". E' da qualche giorno nelle librerie Cyrano e Il Labirinto di Alghero il nuovo libro di Carlo Mannoni: In 324 pagine la storia della complessa vicenda (concessione ai privati di otto ettari sulla falesia unitamente agli ex beni militari dismessi), che ha interessato negli anni scorsi il promontorio algherese di Punta Giglio e che ha generato forti e non ancora sopite discussioni e contrapposizioni, non solo locali, sui temi paesaggistici, naturalistici e urbanistici del patrimonio ambientale e culturale in relazione alla sua tutela e allo sviluppo turistico. In aggiunta alla storia, un'appendice sul promontorio, con i contributi di Maria Antonietta Alivesi (botanica), Giovanni Tilocca (geologia), Antonio Torre (fauna vertebrata terrestre) e Mauro Almaviva e Rolando Galligani (storia beni militari). La copertina del libro è tratta da un dipinto appositamente realizzato da Fabiola Chessa.