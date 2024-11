S.A. 14:09 Successo per il Job skill di Its Academy della Sardegna L’evento sassarese è stata una vera e propria azione di orientamento post diploma del progetto SOS finanziato dalla Regione Sardegna con l’obiettivo di far conoscere ai numerosi giovani degli istituti superiori attività e i percorsi formativi realizzati dai cinque Its della Sardegna



SASSARI - In un sistema formativo variegato, nel quale le scelte rivestono una grande importanza in prospettiva, indicare un percorso concreto orientato alle esigenze del mercato del lavoro rappresenta un valore aggiunto di assoluta rilevanza. Soprattutto per i giovani. Partendo da questa idea si è svolto il Job Skill, l’evento organizzato dagli ITS – Istituti Tecnici Superiori- dell’Isola. L’evento sassarese è stata una vera e propria azione di orientamento post diploma del progetto SOS finanziato dalla Regione Sardegna con l’obiettivo di far conoscere ai numerosi giovani degli istituti superiori attività e i percorsi formativi realizzati dai cinque Its della Sardegna.



Un momento di analisi e di confronto ma soprattutto di futuribilità. Nel quale si è parlato di scuola, formazione ma soprattutto di occupabilità. Sassari è stata solo la prima tappa di un tour informativo e formativo che toccherà, a seguire, Olbia, Oristano, Nuoro, Tortolì e Cagliari. La mattinata sassarese è stata caratterizzata da una serie di interventi tecnici circa il ruolo che svolgono gli ITS sul territorio oltre a laboratori e attività pratiche in grado di arricchire le conoscenze dei giovani sul tema specifico relativo ai percorsi formativi e sulla loro importanza lavorativa. Questi ultimi hanno riscosso particolare interesse tra i numerosissimi giovani presenti alla mattinata.



Gli ITS sono scuole post-diploma che offrono percorsi di studi di alta formazione tecnica, fortemente orientati alle esigenze del mercato del lavoro. Si tratta di istituzioni che nascono dalla collaborazione tra il mondo accademico, le imprese e le istituzioni locali, con l'obiettivo di formare figure professionali altamente qualificate in settori strategici per lo sviluppo del Paese. Si sviluppano su percorsi della durata di due anni, capaci di snodarsi in parallelo al sistema universitario e che consentono di acquisire conoscenze, abilità e competenze per lavorare in contesti operativi anche perché pensati e progettati con l'importante contributo delle imprese. Per un titolo ha valenza europea. Non solo, chi ha frequentato almeno l’80% del corso e superato la verifica finale, viene rilasciato un "diploma tecnico superiore", che si colloca al quinto livello del quadro europeo delle qualifiche (QEQ). E che rivestirà negli anni sempre maggiore rilevanza.