S.A. 19:00 Regione: Via libera alla Manovra da 670 milioni Il testo, il primo vero documento economico-finanziario dell´esecutivo a trazione Pd-M5s, è passato con 33 voti favorevoli e 15 astensioni



CAGLIARI - Via libera alla variazione di bilancio da circa 670 milioni della giunta regionale della Sardegna, guidata da Alessandra Todde. Il testo, il primo vero documento economico-finanziario dell'esecutivo a trazione Pd-M5s, è passato con 33 voti favorevoli e 15 astensioni. «Una Legge che dà risposte alle richieste dei cittadini sardi. Abbiamo approvato oggi interventi necessari - ha dichiarato l’assessore Meloni - utilizzando sia l’avanzo di amministrazione, pari a circa 530 milioni, che ulteriori risorse, per circa 140 milioni di euro per proseguire il percorso che questa Amministrazione ha intrapreso fin dal suo insediamento. Grazie alla disponibilità del Consiglio regionale e al lavoro degli uffici del Bilancio, ma anche di tutti gli Assessorati, introduciamo misure importanti in ambito sanitario e sociale, a favore degli Enti locali e del sistema produttivo regionale».



Importanti le variazioni apportate al Disegno di Legge, con il confronto e il supporto del Consiglio regionale, che hanno visto incrementare il Fondo unico per gli Enti Locali di 10 milioni di euro (in aggiunta ai 40 già previsti), e il finanziamento di oltre 65 milioni di euro ai Comuni di tutta l’isola, con importanti e necessari investimenti. Sono state destinare 15 milioni di euro al fondo di perequazione del trattamento salariale del personale in ambito sanitario della Regione. Gli emendamenti hanno definito lo scorrimento di graduatorie relative al settore apistico con 2,5 milioni di euro e diversi stanziamenti in campo sociale e sanitario, con oltre 2 milioni in incremento al fondo per non autosufficienti nel programma “Ritornare a casa PLUS”, stanziati 2,5 milioni per interventi a sostegno degli affetti dalla Fibromialgia e 3,5 milioni nel triennio per borse di studio degli specializzandi in area sanitaria non medica. Stanziati, infine, 8 milioni di euro per interventi di sostegno a seguito dei recenti eventi alluvionali nel sud Sardegna.