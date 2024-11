Cor 16:34 Funtana Sa Figu: microchip gratuiti L’appuntamento con l’anagrafe canina di novembre: Giovedì 21 novembre dalle 9 alle 11, nel canile comunale a Funtana Sa Figu strada provinciale Sassari – Osilo, si effettuerà la microchippatura gratuita dei cani



SASSARI - Al momento della microchippatura gli animali non devono avere pulci, zecche o altri parassiti. I cani aggressivi o di grossa taglia devono avere la museruola. Gli interessati devono presentarsi con un documento personale, codice fiscale e scheda anagrafica canina debitamente compilata nella parte di competenza del proprietario. Questa può essere scaricata, fronte retro, dal sito del Comune di Sassari nella sezione "Ambiente". È data la priorità ai residenti e/o domiciliati a Sassari e non è necessario fissare appuntamento. Saranno accettati 40 cani, secondo l'ordine di arrivo al canile comunale. Il servizio è svolto dal l’ASLSassari, Azienda socio-sanitaria locale Dipartimento di Prevenzione - Struttura Semplice Dipartimentale Anagrafe Canina e Randagismo, in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente del Comune, nell'ambito della lotta contro il randagismo. L'identificazione e l'applicazione del microchip è totalmente gratuita. Il piccolo dispositivo permette di identificare il cane e il padrone; in caso di smarrimento o di furto, grazie al microchip, sarà possibile contattare il padrone. La microchippatura è un obbligo di legge.