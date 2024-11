S.A. 20:24 Invoice Trading: più liquidità per le imprese sarde Questo meccanismo innovativo mira a fornire liquidità alle aziende, favorendo la loro crescita e competitività, senza passare solo attraverso i canali bancari tradizionali



CAGLIARI - La Regione, attraverso SFIRS SpA, ha introdotto un nuovo strumento finanziario a sostegno delle imprese sarde: l'Invoice Trading. Questo meccanismo innovativo mira a fornire liquidità alle aziende, favorendo la loro crescita e competitività, senza passare solo attraverso i canali bancari tradizionali. L’Invoice Trading rientra nella Linea B di "Sardinia Fintech", un Fondo di capitale di rischio creato dalla Regione per promuovere soluzioni di finanza innovativa a favore delle imprese operanti nel territorio. L’obiettivo principale di questa misura è garantire alle imprese un rapido accesso a risorse finanziarie, supportando la loro attività quotidiana e lo sviluppo futuro.

Il processo è basato su un meccanismo trasparente e ben strutturato: SFIRS sottoscrive, in nome proprio, ma nell’interesse esclusivo della Regione Sardegna, un titolo ABS (Asset BackedSecurity) emesso da una SPV (Special Purpose Vehicle), cioè da una società veicolo appositamente costituita secondo il diritto italiano.



Questa SPV, grazie a una linea di fido dedicata, si occuperà della negoziazione delle fatture commerciali emesse dalle imprese con sede operativa in Sardegna. Le imprese possono ottenere fino al 90% del valore delle fatture emesse, trasformando immediatamente il credito in liquidità, con un processo di istruttoria che valuta il merito di credito sia dell'azienda che del suo debitore. Per partecipare al programma, le fatture devono avere un valore minimo di 10.000 euro e massimo di 250.000 euro, con una scadenza residua non superiore ai 90 giorni. Prima di ottenere l’anticipo, l’impresa cedente dovrà sottoscrivere un contratto di cessione dei crediti con la SPV.



SFIRS sosterrà l’intero ammontare del titolo ABS, fino a un massimo di 5 milioni di euro, permettendo alla SPV di anticipare il capitale alle imprese sarde. Il fondo opererà in maniera rotativa, il che significa che le risorse potranno essere reinvestite più volte nel corso di tre anni, garantendo così un flusso costante di liquidità nel sistema produttivo regionale. «Con questa misura, ha dichiarato Giuseppe Meloni, Vicepresidente e Assessore della Programmazione, Credito e Assetto del Territorio, offriamo un supporto concreto alle imprese sarde. Si tratta - ha evidenziato l’esponente della giunta Todde - di un'alternativa innovativa al credito bancario tradizionale, che consente alle aziende di ottenere rapidamente i fondi necessari per affrontare le sfide quotidiane e pianificare il futuro. Il sistema - ha concluso Meloni - è progettato per essere veloce, sicuro e conforme alle normative di mercato, con un significativo impatto positivo sullo sviluppo economico della Sardegna».