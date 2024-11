Cor 18:19 Ilbono: Armi e droga, in manette padre e figlio Tutto è successo la sera dell’11 novembre, quando madre e figlio sono stati fermati a Tortolì: Entrambi avevano con sé un coltello a serramanico, il giovane anche 19 grammi di marijuana



NUORO - Un uomo di 63 anni e il figlio 19enne di Ilbono sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio e per il possesso di un fucile con matricola abrasa. Denunciata anche la madre del giovane, una 54enne, per porto di oggetti atti ad offendere. Padre e figlio sono stati portati nel carcere di Lanusei, nell’udienza di convalida il gip ha disposto i domiciliari per il 63enne e l’obbligo di firma per il giovane. La madre è stata denunciata a piede libero.