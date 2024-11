S.A. 15:49 Sportelli anti-violenza: 772mila euro a Sassari e Cagliari Gli atenei beneficiari sono l’Università degli studi di Cagliari e l’Università degli studi di Sassari. In totale, le risorse destinate dal MUR attraverso il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) ammontano a 35 milioni di euro



CAGLIARI - Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha destinato agli atenei della Sardegna 772.464 euro per promuovere iniziative a favore dell’inclusione degli studenti, con riferimento in particolare all’attivazione o al potenziamento di servizi di supporto come gli sportelli antiviolenza.

Gli atenei beneficiari sono l’Università degli studi di Cagliari e l’Università degli studi di Sassari. In totale, le risorse destinate dal MUR attraverso il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) ammontano a 35 milioni di euro. Alle quali si aggiungono 20 milioni, dell’Avviso Pro-Ben 2024, per finanziare progetti di ricerca per fornire risposte efficaci alle condizioni di fragilità emotiva e disagio psicologico, strettamente legate all’aspetto cognitivo.