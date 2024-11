E´ la Todde il presidente più social

23:12 Treno ad idrogeno, pro e contro per Alghero In un´ epoca in cui obiettivo dichiarato come primario dall´ Unione Europea è quello di ridurre al 100% le emissioni di CO2, risulta obiettivamente difficile comprendere le ragioni dell´attuale amministrazione comunale algherese per il no all´utilizzo di un mezzo in grado di garantire fin da subito tale obiettivo, per di più in un´area ad alta vocazione turistica ed ambientale