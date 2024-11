S.A. 20:57 Cristina Caboni presenta il nuovo romanzo a Sassari Nella vicenda si innestano i mestieri delle protagoniste: quello di Adeline, tra indizi da scovare in documenti antichi e ricerche negli archivi, e quello di Miranda, che al vino ha dedicato la sua vita traendone una grande serenità. Mercoledì 20 novembre, l´autrice presenterà l´opera nella Biblioteca universitaria di Sassari



SASSARI - La scrittrice Cristina Caboni prosegue il suo tour con il romanzo “La ragazza senza radici”, edito da Garzanti. Ne sono protagoniste due donne, la genealogista Adeline e la viticoltrice Miranda, unite da un legame speciale che le accompagnerà durante una delicata indagine nel passato alla ricerca di risposte. Nella vicenda si innestano i mestieri delle protagoniste: quello di Adeline, tra indizi da scovare in documenti antichi e ricerche negli archivi, e quello di Miranda, che al vino ha dedicato la sua vita traendone una grande serenità. Ambientato prevalentemente in Francia, il romanzo non manca di omaggiare la Sardegna, terra spesso raccontata nelle opere di Caboni. Domani, mercoledì 20 novembre, l'autrice presenterà l'opera nella Biblioteca universitaria di Sassari alle 18.30. Accanto all’autrice ci sarà Giovanni Fancello. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Sassari e in collaborazione con la Biblioteca universitaria di Sassari, la casa editrice Garzanti, la libreria Koinè Ubik di Sassari, i Centri odontoiatrici Massaiu, Florgarden e Zarcle.