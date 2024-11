S.A. 13:04 4,7 mln per l´Aeroporto: più sicurezza e spazi Dal potenziamento dei sistemi di controllo all´ottimizzazione dei flussi passeggeri con l´ampliamento degli spazi dedicati al controllo passaporti e al processamento dei passeggeri. Approvato piano di interventi per lo scalo algherese da 4 milioni e 750mila euro



ALGHERO - Approvato un piano di interventi per il miglioramento delle infrastrutture dell’Aeroporto di Alghero Fertilia. Gli interventi, finanziati con risorse del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) per un importo complessivo di 4 milioni e 750 mila euro, rappresentano un passo fondamentale per il potenziamento della sicurezza e l’efficienza dello scalo, garantendo una migliore esperienza per i passeggeri e il rispetto delle normative europee in materia aeroportuale. Nel dettaglio, i lavori prevedono: il potenziamento dei sistemi di controllo attraverso l'installazione di tecnologie avanzate per la verifica dei bagagli da stiva e a mano, migliorando i tempi di ispezione e innalzando i livelli di sicurezza; la protezione del sedime aeroportuale con interventi infrastrutturali per prevenire atti di interferenza illecita e garantire la massima protezione delle aree sensibili; l'ottimizzazione dei flussi passeggeri con l'ampliamento degli spazi dedicati al controllo passaporti e al processamento dei passeggeri, per una gestione più fluida del traffico aeroportuale, in particolare nei periodi di alta stagione; la realizzazione di nuovi locali per la Polizia di Frontiera con spazi operativi dedicati, attrezzati con tecnologie moderne e progettati per rispondere alle esigenze di sicurezza e operatività.



«Questo intervento strategico rafforza la sicurezza e l’efficienza di uno degli scali principali della nostra Regione, contribuendo a valorizzare il sistema aeroportuale della Sardegna e a migliorare l’esperienza dei passeggeri - ha dichiarato l’Assessora Barbara Manca -. La Regione Autonoma della Sardegna crede in modo convinto nella rinascita dell’Aeroporto di Alghero, un’infrastruttura di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e turistico del territorio. Questo finanziamento ne è la concreta testimonianza, un segnale chiaro di quanto sia cruciale il ruolo dello scalo nel garantire una connettività di qualità per cittadini e visitatori». Gli interventi rientrano nella programmazione del PSC 2000-2020, che include azioni mirate alla realizzazione e completamento di infrastrutture aeroportuali di rilevanza strategica. La rimodulazione delle risorse, approvata dalla Giunta, consente di rispondere alle necessità emerse durante la fase di attuazione, ottimizzando l’utilizzo dei fondi e rispettando gli obiettivi programmati. Con questo provvedimento, la Regione conferma il suo impegno per lo sviluppo dei trasporti e della mobilità, con una visione orientata alla sicurezza, all’innovazione e alla sostenibilità.