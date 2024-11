S.A. 21:33 Gli scrittori Casalini e De Silva a Sassari e Macomer Tre incontri con gli scrittori Roberto Casalini e Diego De Silva, che saranno ospiti di Lìberos dal 27 al 29 novembre. Casalini sarà a Sassari il 27 e a Macomer il 28; De Silva presenterà la sua opera a Sassari il 29 novembre



SASSARI - Roberto Casalini e Diego De Silva saranno “Scrittori a piede Lìberos” dal 27 al 29 novembre tra Sassari e Macomer. Si comincerà con Casalini, che presenterà il suo saggio “Sangue italiano” (Neri Pozza) nella Biblioteca universitaria di Sassari mercoledì 27 novembre alle 18.30 con Cosimo Filigheddu, e al Centro Servizi Culturali di Macomer il giorno seguente, alle 19, con Roberta Balestrucci. Nel libro, il giornalista cagliaritano ripercorre vicende criminali, delitti di avidità e vendetta, omicidi passionali e familiari, assassinii politici, misteri, stragi e fatti di violenza pubblica della storia d’Italia dalla nascita della nazione ai giorni nostri.



Venerdì 29 novembre alle 18.30, l’Ex-Ma.Ter di Sassari ospiterà invece Diego De Silva, che porterà all’attenzione del pubblico la sua opera più recente, “I titoli di coda di una vita insieme” (Einaudi), di cui parlerà con Roberto Uzzau. Il romanzo racconta la fine di un amore: Fosco e Alice si sono amati tanto. E tra poco, senza sapere bene perché, si diranno addio. Per questo, nel vortice di parole piú o meno giuste o piú o meno sbagliate, abbracci notturni, porte sbattute, avvocati nuovi di zecca e antiche recriminazioni, decidono di raccontare la loro storia a modo loro. Con ostinazione, dolore e persino ironia: tutto quello che nei documenti legali non potrà mai trovare spazio. Gli eventi sono organizzati con il patrocinio del Comune di Sassari e in collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Sassari, il Centro Servizi Culturali di Macomer, l'Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari, le librerie Koinè Ubik di Sassari e Soru di Macomer.



Diego De Silva