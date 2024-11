S.A. 20:35 Siccità e manutenzioni: vertice Consorzio e Anbi Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione a Campanedda organizzata dal Consorzio Bonifica della Nurra. Siccità e piano manutenzioni al centro del confronto tra dipendenti e amministratori



SASSARI - Un importante momento di confronto e condivisione sui temi che stanno a cuore ad Anbi Sardegna e al Consorzio di Bonifica della Nurra, con il coinvolgimento di tutto il personale dell’ente presieduto da Gavino Zirattu. A Campanedda martedì si è tenuta la riunione generale tra dipendenti e amministratori del Consorzio, un incontro cruciale per affrontare alcune delle principali problematiche che interessano le campagne del Nord Ovest, alle prese con la piaga della siccità. I bacini sono vuoti, il Temo e il Cuga sono all’asciutto per la quota riservata all’irrigazione e questo significa che il comparto agricolo non è in grado di programmare la stagione irrigua 2025.



«E’ mancata la pianificazione a rischio ci sono centinaia di aziende. Ci sarebbero i reflui di Sassari - che però come al solito vengono presi in considerazione solo nel pieno dell’emergenza», ha proseguito il presidente Zirattu impegnato in un pressing con la Regione proprio per tentare di sbloccare l’impasse. Un altro punto cruciale emerso nel corso della riunione riguarda il piano di manutenzione delle vecchie condotte ormai obsolete: l’ottanta per cento è realizzato in cemento-amianto, ed è indispensabile che la Regione Sardegna programmi un intervento di sostituzione, accantonando le risorse necessarie, evitando così al Consorzio di intervenire in emergenza, a seguito di rotture.



Nel pomeriggio i dipendenti del Consorzio hanno preso parte a sei tavoli tematici per analizzare i diversi ambiti e provare a trovare soluzioni. Dalle manutenzioni alla progettazione di nuove opere, passando per l’innovazione e i rapporti istituzionali. Numerosi e qualificati gli interventi che si sono succeduti nella giornata di lavori promossa dal Consorzio da parte di amministratori, capi settore e operai. E’ intervenuto anche il direttore di Anbi Sardegna, Roberto Scano, che si è complimentato per l’iniziativa assunta dal Consorzio di Bonifica della Nurra, sottolineando l’importanza della comunicazione e del confronto sindacale, che punta a un obiettivo comune: migliorare il servizio, garantendo l’acqua agli agricoltori, evitando gli sprechi.