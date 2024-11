S.A. 12:54 Colonscopie: abbattimento liste da Alghero a Sassari Ad Alghero, Sassari e Ozieri il progetto punta a quadruplicare l’offerta di colonscopie della Asl di Sassari, che dalla prossima settimana passerà dagli attuali 40 esami mensili eseguiti, ai circa 160 esami mensili che verranno messi a Cup sin dal 25 novembre



SASSARI - La Asl di Sassari avvia un progetto innovativo per l’abbattimento delle liste d’attesa: attiva nel poliambulatorio “Conti” il nuovo servizio di Endoscopia territoriale e potenzia l’attività endoscopica anche al “Civile” di Alghero, al “Segni” di Ozieri e presso il privato convenzionato. Il progetto punta a quadruplicare l’offerta di colonscopie della Asl di Sassari, che dalla prossima settimana passerà dagli attuali 40 esami mensili eseguiti, ai circa 160 esami mensili che verranno messi a Cup sin dal 25 novembre. «Un progetto ambizioso, voluto con entusiasmo dal Direttore del Distretto di Sassari e dalla Direzione aziendale della Asl di Sassari, per dare una risposta concreta e immediata alle richieste della popolazione, reso possibile anche grazie alla collaborazione delle Chirurgie di Alghero e Ozieri e della Sc Anestesia territoriale e cure palliative e al supporto organizzativo del Rappresentante Unico per il Governo delle Liste d’attesa (Rugla). Un intervento incisivo per abbattere le liste d’attesa delle endoscopie che da diversi anni costituivano un problema per la nostra Asl, così come per le altre aziende del panorama nazionale. Dal 25 novembre nelle agende del Cup regionale, nel territorio della Asl di Sassari, saranno disponibili settimanalmente 42 esami colonscopici, contro gli attuali dieci esami settimanali» spiega il Direttore generale della Asl di Sassari Flavio Sensi.



I locali al primo piano del “Conti”, con un investimento di circa 180.000 euro, sono stati dotati di un sistema per endoscopia digestiva di ultima generazione, in grado di visualizzare immagini ad alta definizione, anche di qualità FULL-HD. Una tecnologia che permette l'archiviazione rapida delle immagini e il trasferimento dei dati tramite la tecnologia DICOM. Il Servizio Ambulatoriale di Endoscopia digestiva Territoriale del “Conti” punta ad eseguire (dal 26 novembre) una quarantina di esami endoscopici settimanali, tra colonscopie (20) e gastroscopie (14). “Un servizio ambulatoriale di gastroenterologia ed endoscopia digestiva che verrà garantito all’interno del Distretto di Sassari, con una nuova sala endoscopia dotata di una piattaforma endoscopica di altissima tecnologia, che consentirà di effettuare accurati esami quali gastroscopie e colonscopie, sia diagnostiche che di primo livello terapeutico. La presenza nella struttura di professionisti anestesisti garantisce di poter eseguire gli esami in sedazione cosciente, in completa sicurezza, e rispettando gli standard di qualità previsti dalla normativa in vigore. Orgogliosi di far parte del progetto aziendale di network endoscopico, contribuiremo a rispondere alla sempre più voluminosa richiesta di esami specialistici, per collaborare attivamente con il progetto aziendale volto ad abbattere le liste d’attesa”, dichiara la gastroenterologa endoscopista Monica Carta, la referente dell’ambulatorio che effettuerà gli esami al “Conti”. A partire dal 25 novembre, il nuovo Servizio Ambulatoriale di Endoscopia digestiva Territoriale, verrà inserito appieno all’interno del progetto aziendale di abbattimento delle liste d’attesa delle Colonscopie, che prevede anche il potenziamento delle attività delle strutture che ad oggi hanno garantito gli esami endoscopici all’interno della Asl di Sassari: Presidio Ospedaliero “Civile” di Alghero; Presidio Ospedaliero “Segni” di Ozieri; Policlinico Sassarese (attività erogata dal privato convenzionato con la Asl). A questi si aggiungerà, dal 26.11.2024, il nuovo Servizio Ambulatoriale di Endoscopia digestiva Territoriale della struttura sanitaria “Conti”.



Prenotazioni

Dal 25 novembre la popolazione, munita di impegnativa rilasciata dal medico curante o dallo specialista, potrà contattare il Cup regionale, attraverso il call center 1533 (da telefono fisso) o al numero 070276424 (da telefono cellulare), oppure utilizzando la piattaforma CUPWEB accessibile al seguente link: https://cupweb.sardegnasalute.it/prenota#!, oppure presso gli sportelli di front office del Cup della Asl di Sassari. Se la prenotazione rilasciata dal Cup non dovesse rispettare i tempi previsti dalla priorità indicata sulla prescrizione e non dovesse rientrare nell’ambito territoriale di residenza, con il promemoria di prenotazione, l’utente potrà contattare il numero di telefono dedicato alle Colonscopie della Asl di Sassari, componendo il numero 079 2062458 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 11.30). Personale dedicato della Asl di Sassari prenderà in carico la richiesta del paziente e cercherà una nuova disponibilità che soddisfi le esigenze dell’utente, sia in termini di tempistiche che di sede di erogazione. Tale personale effettuerà la ricerca sia nelle agende riservate sia in quelle pubbliche. Un riscontro verrà fornito entro 48 ore dalla presa in carico della richiesta. Una volta individuata una prenotazione che rispetti i criteri di priorità e ambito territoriale, la prenotazione originaria effettuata tramite Cup verrà cancellata dall’operatore, al fine di liberare la disponibilità nell’agenda pubblica. La Asl di Sassari ha inoltre istituito un servizio di recall finalizzato a contattare i pazienti cinque giorni prima dell’appuntamento, al fine di confermare la loro presenza e fornire dettagliate indicazioni circa la preparazione da eseguire.