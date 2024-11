S.A. 14:48 Futsal Fc Alghero ospita il Marassi Giardino L´appuntamento è per questo sabato pomeriggio, calcio di inizio alle ore 15, nel palazzetto dello sport di Usini. Sul fronte Under 19 la squadra algherese giocherà domenica pomeriggio contro il Monastir



ALGHERO - Nel campionato di serie B di futsal si gioca la settima giornata e il Fc Alghero ospiterà il Marassi Giardino Genova. L'appuntamento è per questo sabato pomeriggio, calcio di inizio alle ore 15, nel palazzetto dello sport di Usini. La squadra algherese del tecnico Michele Lombardo arriva in condizioni fisiche non ottimali con alcuni giocatori in non perfetta forma fisica, oltre agli squalificati. Gara importantissima, considerato che i genovesi occupano l'ultimo posto in classifica insieme ai giallorossi. L'ambiente è carico e si punta alla vittoria che risolleverebbe il morale, oltre la classifica, e potrebbe essere di slancio per le prossime partite. Sul fronte Under 19, invece, la squadra algherese giocherà domenica pomeriggio, alle ore 16, sempre nel palazzetto dello sport di Usini, contro il Monastir. Quarta giornata di campionato per i ragazzi di mister Neri che cercheranno di mettere in difficoltà una delle squadre più strutturate del campionato.