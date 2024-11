S.A. 22:28 Incendio in un garage: soccorsi ad Alghero I vigili del fuoco di Alghero sono intervenuti in un palazzo di via De Curtis per un principio di incendio. Il fumo è uscito da un garage dello stabile a fianco alla farmacia e poco distante dal palazzo andato a fuoco 7 anni fa´ in via Vittorio Emanuele



ALGHERO - Nella tarda serata di oggi i vigili del fuoco di Alghero sono intervenuti in un palazzo di via De Curtis per un principio di incendio (nella foto). Il fumo è uscito da un garage dello stabile a fianco alla farmacia e poco distante dal palazzo andato a fuoco 7 anni fa' in via Vittorio Emanuele. Dai primi rilievi non ci sarebbero feriti gravi e la situazione è rientrata poco dopo l'intervento degli operatori del Distaccamento di via Napoli.