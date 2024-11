S.A. 15:52 Frontale auto-moto: muoiono due 17enne ad Iglesias I ragazzi erano in sella ad uno scooter Yamaha Booster 50 che si è scontrato frontalmente contro un´autovettura Range Rover Evoque, condotta da un uomo di 32 anni residente a Gonnesa. Indagini in corso



IGLESIAS - Sono due diciassettenni di Iglesias, Aurora Marcia e Riccardo Lai, le vittime dell'incidente stradale di questa mattina sulla statale 130 all'altezza dello svincolo che conduce al centro del paese. I ragazzi erano in sella ad uno scooter Yamaha Booster 50 che si è scontrato frontalmente contro un'autovettura Range Rover Evoque, condotta da un uomo di 32 anni residente a Gonnesa. L'impatto è stato molto forte e i ragazzi sono deceduti sul posto. Il conducente dell'autovettura e gli altri passeggeri sono rimasti illesi e hanno rifiutato le cure mediche. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici necessari. In corso le indagini dei carabinieri della stazione di Iglesias.