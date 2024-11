S.A. 8:32 Accademia Sarda del Lievito Madre a Parigi L´associazione ha partecipato alla IX Settimana della Cucina Italiana nel Mondo per l´evento I Pani rituali della Sardegna che si è svolta a Parigi dal 19 al 21 novembre



L'Accademia Sarda del Lievito Madre, unitamente ad altre Istituzioni, ha partecipato alla IX Settimana della Cucina Italiana nel Mondo per l'evento I Pani rituali della Sardegna che si è svolta a Parigi dal 19 al 21 novembre. Diverse sono state le Istituzioni che hanno dato vita a questa importante manifestazione: L'Accademia della Cucina Italiana a Parigi e il Lycée Hotelier Guillaume Tirel, dalla parte francese; l'Accademia Sarda del Lievito Madre, la Carlo Delfino Editore, la Scuola Alberghiera di Arzachena, l'Istituto Superiore Etnografico di Nuoro e il Panificio Porta, dalla parte sarda. Determinanti per l'ottima riuscita dell'evento sono stati gli sponsor i quali hanno messo a disposizione tutto l'occorrente necessario per le varie attività, per questo il grazie dell'Accademia e degli altri organizzatori va all'Assoenologi Sezione Sardegna, al Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG, alla Famiglia Orro di Tramatza, alla Cantina Angelo Angioi di Tresnuraghes, al Panificio Porta di Gonnosfanadiga, alla Carlo Delfino Editore, alla Smeralda Holding, al Comune di Arzachena, al Comune di Budoni, alla Fondazione di Sardegna, alla Camera di Commercio di Sassari, alla Confcommercio Nord Sardegna, all'Acqua Smeraldina. Un grazie del tutto particolare va alla Scuola Alberghiera di Arzachena la quale, attraverso il suo preside (Prof. Antonello Pannella), gli insegnanti e, soprattutto, i suoi studenti, ha saputo dare al buffet una coreografia e qualità alimentare apprezzate da tutti i partecipanti.



La manifestazione, inoltre, è stata ulteriormente valorizzata dalla presenza di molte autorità: tra le altre, l'Assessore al Turismo della Regione Sardegna Cuccureddu, una rappresentante del Comune di Arzachena, dal Console italiano a Parigi Jacopo Albergoni, dal Direttore ICE a Parigi Luigi Ferrelli, dal manager ENIT a Parigi Federica Galbesi.Su Mannuju. Nell'ambito di tutta la manifestazione, l 'Accademia Sarda del Lievito Madre ha svolto due Master Class. La prima, relativa alla preparazione del Lievito Madre (tenuta dal Prof. G. Antonio Farris, Presidente dell'Accademia Sarda del Lievito Madre), si è svolta presso una Scuola di Panificazione con la partecipazione degli studenti della Scuola Alberghiera di Arzachena e degli studenti della Scuola di Panificazione Francese; La seconda, relativa ad alcune prove di panificazione del pane Coccoi (tenuta dal panificatore Gianfranco Porta, vicepresidente dell'Accademia), si è svolta presso il Lycée Hotelier Guillaume Tirel di Parigi con la partecipazione degli studenti della Scuola Alberghiera di Arzachena e degli studenti del Lycée. Interessante e partecipata è stata la conference sur le thème des pains rituels en Sardaigne che si è svolta il 21 pomeriggio presso l'Auditorium del Lycée Hotelier Guilaume di Parigi e che ha visto gli interventi di Stefano Lavra (Presidente dell'Istituto Regionale Etnografico di Nuoro), di G. Antonio Farris (Presidente dell'Accademia Sarda del Lievito Madre), di Carlo Delfino (Editore) e di Gianpaolo Cossu (Vice-delegato dell'Accademia della Cucina Italiana Paris-Montparnasse.